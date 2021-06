Khloe Kardashian y Kylie Jenner hablan sobre el escándalo de infidelidad de Jordyn Woods

Las hermanas han hablado sobre lo que significó que Tristán Thompson engañara a Khloe con la mejor amiga de Kylie Jenner.

Khloe Kardashian y Kylie Jenner contaron las secuelas del escándalo de trampa de Jordyn Woods.

Jordyn había sido objeto de críticas cuando era la mujer con la que Tristan Thompson engañaba a Khloe.

Hablando en el episodio de reunión de Keeping Up With the Kardashians, la fundadora de Good American aclaró que no tiene mala voluntad por Jordyn y agregó que ya la ha perdonado.

“Creo que fue un gran error”, compartió.

“Esa es también la cosa en la que algunas narrativas no son tan divertidas para difundir . De hecho, he twitteado, de hecho he hecho historias de Instagram, no tengo ningún rencor contra Jordyn. Creo que la gente hace Errores. La gente vive y aprende. Y yo perdono a ambas partes “, dijo.

“Perdono a Jordyn, o de lo contrario sería una prisionera en mi vida”, dijo en la reunión. “Tengo que perdonar a estas personas por mí. Y depende de ellos perdonarse a sí mismos y ser responsables y aprender”.

El escándalo también afectó a Kylie, quien era la mejor amiga de Jordan.

Ella ambién habló sobre el asunto sobre cómo se sintió cuando se enteró del escándalo de infidelidad.

“Jordyn y yo tuvimos una charla después de eso. Cuando éramos amigas, nunca pensamos que no seríamos amigas. Fue algo de la noche a la mañana, y, ya sabes, cuando ella le hizo algo a mi familia, se sintió como si me hubiera hecho algo a mí”, dijo Kylie.

Con respecto a si las dos ex mejores amigas alguna vez reavivarán su amistad perdida, Khloé dijo que dejó esa decisión para su hermana pequeña.

“Le he dicho a Kylie íntimamente que realmente no me importaría en absoluto si quiere volver a ser su amiga”, concluyó.

“Mis hermanas me importan mucho más que cualquier rencor o problema que pueda tener con otra persona. Y si puedo permitir que Tristan vuelva a mi vida, necesito permitir el mismo perdón y aceptación de otras personas”.