Kim Kardashian alcanza los 250 millones de seguidores en Instagram

La estrella de reality show, que está “trabajando” para reparar su matrimonio roto, publicó una tierna fotografía para celebrar el hito.

Kim Kardashian compartió una dulce foto de su hija Chicago abrazando a sus primos Stormi y True en celebración cuando alcanzó los 250 millones de seguidores en Instagram.

La estrella de reality show, de 40 años, marcó el logro con unas adorables instantáneas, subtitulándolas: “250 millones de seguidores en IG. ¡Los amo chicos! Quería publicar esta foto porque si pudiera obtener 250 millones de besos de nuestros bebés, mi vida estaría completa”.

Chicago es la hija menor de Kim, quien también es mamá de North, Saint y Psalm. Mientras, True es la hija de la hermana de Kim, Khloe Kardashian con su ex intermitente Tristan Thompson; ella se representa a la derecha en las imágenes.

Según los informes, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ está trabajando en su relación con Kanye West, y podría haber una reconciliación amorosa.