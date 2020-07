Kim Kardashian amenaza con divorciarse si Kanye West no acepta tratarse

El rapero está en plena crisis de trastorno bipolar, y ha consternado a su familia con sus recientes declaraciones…

Aunque pidió a los fans sentir compasión y empatía por Kanye West durante su reciente episodio del trastorno bipolar que padece, Kim Kardashian está amenazando al rapero, padre de sus cuatro hijos, que si él no acepta tratarse, se divorciarán.

Según el diario inglés Daily Star, la empresaria se ha reunido con abogados de divorcios después de que su esposo compartió afirmaciones salvajes sobre su familia en las redes sociales.

El rapero acusó recientemente a su suegra Kris Jenner de ser una ‘supremacista blanca’ y la llamó ‘Kris Jon-Un’ en Twitter.

También afirmó en el tweet ahora eliminado que ha estado tratando de divorciarse de su esposa durante casi dos años desde que conoció al ex de Nicki Minaj, Meek Mill, en un hotel.

El miércoles Kanye también polemizó al afirmar que Michael Jackson fue asesinado.

El comportamiento errático del cantante se vio por primera vez durante una protesta en el escenario en un mitin de campaña durante el fin de semana por su candidatura presidencial en Estados Unidos.

El músico se echó a llorar cuando gritó: “Casi mato a mi hija” cuando reveló que evitó que Kim Kardashian abortara cuando estaba embarazada de su primer hija, North, en 2013.

Una fuente afirmó que Kim, de 39 años, está buscando ‘asesoramiento legal’ después del reciente alboroto de su esposo.

“Kim se ha reunido con abogados para explorar y hablar sobre el divorcio (…) ella quería que [su matrimonio] funcionara debido a sus hijos”.

Pese a los problemas actuales de la pareja, otra fuente dijo al diario The Sun: “Kim cree que ella es la única que puede salvar a Kanye. Después de todo lo que sucedió esta semana, sabe que no puede salvar su matrimonio, pero ella no se separará de él en su punto más bajo. Les debe a sus hijos quedarse a su lado hasta que obtenga ayuda”.