Kim Kardashian bromea que su hijo Saint no se casará con su mejor amigo

Kim Kardashian bromeó el miércoles diciendo que su hijo Saint West y su mejor amigo Remi pelean como una vieja pareja casada.

Compartiendo una foto de la pareja, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” escribió: “Saint me dio un beso y dijo mamá, solo te besaré para siempre hasta que me case y le dije con quién te vas a casar con Sainty?!?! Y dijo que definitivamente NO Remi LOL “.

Saint es el hijo mayor de Kim Kardashian y Kanye West, quienes recientemente se separaron después de desarrollar serias diferencias.

Kim solicitó el divorcio del rapero estadounidense hace unos meses.