Kim Kardashian emocionada después de enterarse de que su familia fue la inspiración para ‘Bridgerton’

Nicola Couglan, quien interpreta a Lady Whilstledown en el programa, le hizo esa confesión a Kim Kardashian en Twitter.

Kim Kardashian se sorprendió cuando supo que “Keeping Up With The Kardashians” fue la inspiración para el programa de Netflix Bridgerton.

Nicola Couglan, quien interpreta a Lady Whilstledown en el programa, dijo en Twitter: “Como el número uno del mundo, @bridgerton stan, @ KimKardashian sabe que las Kardashian fueron una gran inspiración para las Featheringtons y hablamos de ellas todo el tiempo durante nuestras pruebas?”

Reaccionando a la noticia, Kim escribió: “¿Qué? ¡Me estoy volviendo loca! ¡Este tweet me fue enviado en mi chat grupal de @bridgerton! ¿Puedo asistir a una prueba? ¡Sería mi vida! Te amo Lady W !!

Vea el chat abajo: