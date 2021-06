Kim Kardashian es criticada por “ofender” a la comunidad hindú

La socialité realizó una sesión de fotos donde usó un símbolo religioso hindú como accesorio de belleza.

Kim Kardashian se ha encontrado a sí misma en el centro de las críticas una vez más, después de faltarle el respeto a la comunidad hindú.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians había publicado una serie de sensuales instantáneas de su última sesión de fotos, una de las cuales la mostraba descansando en una cama con un atuendo rojo puro.

Las fotos irritaron a los fanáticos cuando vieron a la fundadora de KKW Beauty con aretes de plata de gran tamaño que tenían el símbolo “om” en la sesión de fotos humeante.

No hace falta decir que los fanáticos no quedaron impresionados, ya que muchos la criticaron por usar un símbolo espiritual como declaración de moda.

“MI RELIGIÓN NO ES TU ESTÉTICA”, comentó un usuario enojado.

“¡¡¡DETENGA LA APROPIACIÓN CULTURAL DE LA CULTURA INDIA !!!” otro escribió.

“¿Qué derecho tienes para usar mi religión de esta manera?” comentó un tercero.

El símbolo “om” en la religión hindú representa la “realidad última” y se usa cuando uno expresa devoción a la religión.

Esta no es la primera vez que la estrella de reality shows fue acusada de apropiación cultural, ya que su línea de vestimenta Skims antes se llamaba Kimono.