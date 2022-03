Kim Kardashian hablará de Pete Davidson en nuevo reality show

La empresaria y su familia estrenarán en la plataforma Hulu su nuevo programa…

Kim Kardashian planea contar todo sobre su relación con Pete Davidson en el nuevo reality show de su familia, que se estrenará en la plataforma Hulu, próximamente.

La empresaria de 41 años, que comenzó a salir con la estrella de ‘Saturday Night Live’ en 2021 luego de su separación del rapero Kanye West, “explicará” cómo surgió su nuevo romance:

Ella dijo: “[Los espectadores conocerán] cómo nos conocimos y quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber. Definitivamente estoy abierta a hablar y definitivamente lo explicaré”, señala a la revista Variety.

Kim aclara que el comediante de 28 años no aparece en ‘The Kardashians’, pero ella asegura que no se opone si en algun momento él quiera aparecer.

“No he filmado con él. Y no me opongo a eso. Simplemente no es lo que él hace. Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”, afirma.