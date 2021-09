Kim Kardashian llevó a su hijo Saint al hospital después de que se rompiera el brazo

La socialité se puso como loca cuando su hijo de cinco años se rompió el brazo en varias partes, y debió llevarlo al hospital de emergencia.

Kim Kardashian llevó a su hijo Saint al hospital, después de que un niño de 5 años se rompe el brazo ‘en varias partes’.

El jueves de la estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 40 años, se puso como loca cuando Saint West, de cinco años, sufrió una lesión desgarradora y dolorosa, según relata RadarOnline

Kim publicó desde el interior del hospital, que mostraba a su hijo siendo llevado por los pasillos por su famosa madre en silla de ruedas.

Se puede ver a Saint sosteniendo su brazo mientras lo alivia con una bolsa de hielo.

Al publicar la foto en su historia de Instagram, Kim describió la montaña rusa emocional que enfrentó mientras veía a su hijo sufrir.

“¿Quién crees que lloró más hoy?” Kim preguntó en la leyenda de la foto en silla de ruedas de Saint.

“Mi bebé se rompió el brazo en varias partes hoy. No estoy bien”, agregó. Kim no dio detalles sobre qué sucedió para causar la ruptura.

La publicación apunta que mientras Kim era la mamá cariñosa en el hospital, su esposo separado no estaba a la vista.

La semana pasada, Kanye intentaba pasar de incógnito con los paparazzi en Berlín, Alemania.

Con un pasamontañas en toda su cara, el rapero Donda se vistió de negro con una mirada de un asesino en serie.

Desapareció en un museo y salió con las iniciales de su ex esposa pegadas en el pecho.

Si bien Kim le mostró su apoyo por el lanzamiento de su tan esperado álbum Donda, la música desenterró algunos pasados ​​dolorosos de su matrimonio, incluido Kanye que parece confirmar que la engañó.

En su canción Hurricane en la que Ye rapea, “Aquí voy actuando demasiado rico / Aquí voy con una chica nueva / Y sé cuál es la verdad / Todavía jugando después de dos niños / Es mucho para digerir con tu vida siempre en movimiento “.

Un informante le dijo a The Sun: “No era ningún secreto entre los que trabajaron estrechamente con Ye que la había engañado después de que Saint nació”.

Agregó: “En su gira de Saint Pablo, se estaba volviendo loco frente a su equipo, confesando haberse acostado con chicas a espaldas de Kim, incluso dijo que había estado haciéndolo en grupos”.

Kim solicitó el divorcio de Kanye en febrero después de seis años de matrimonio.