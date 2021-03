Kim Kardashian no puede dejar de sonreír

A pesar de estar pasando por un difícil momento en su vida con su divorcio, la estrella apareció feliz y radiante.

Kim Kardashian simplemente estaba radiante cuando fue vista recientemente. A pesar de un momento difícil en su vida personal, Kim se veía más feliz que nunca mientras mostraba una sonrisa y una rejilla plateada en sus dientes inferiores.

La estrella de reality show, quien solicitó el divorcio de su esposo Kanye West el mes pasado, mostró sus curvas con pantalones ajustados de piel de serpiente. En la parte superior, llevaba una camiseta sin mangas atada con un nudo en la espalda para acentuar su cintura y se puso unos zpztos de tacón con tiras.

Sus mechones morenos estaban decorados con largas ondas de sirena y ella los complementó con un pequeño bolso plateado que combinaba con su Maybach cromado.

Mientras ha estado poniendo una cara valiente, la madre de Kim, Kris Jenner, admitió recientemente que la creadora de Skims está pasando por un momento difícil en medio de su divorcio de Kanye, con quien se casó en 2014.

Kris habló sobre el final del matrimonio con su hija Kourtney, de 41 años, durante el estreno de la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians el jueves.

Ella dijo: “Sé que no quiere hablar de eso en cámara, pero siento que está luchando un poco”.

