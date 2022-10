Kim Kardashian presume lo talentosa que es su hija Chicago

La niña de cuatro años cantó el tema ‘True Love’ de su padre Kanye West…

En medio de las nuevas polémicas de su ex Kanye West, Kim Kardashian compartió en su Instagram un hermoso video de sus hijos Chicago, de cuatro años, y Psalm, de tres, cantando el tema «True Love», canción de Kanye con el fallecido rapero XXXTENTACION (a5e5inado en 2018), incluido en el álbum «Donda 2» de West.

La niña parecía bastante concentrada mientras le enseñaba a su hermano a cantar el tema.

«True love shouldn’t be this complicated / I thought I’d die in your arms / I thought I’d die in your».

Kim se conmovió con la voz de su hija y dijo que necesitaba mostrársela a sus más de 330 millones de seguidores en Instagram.

«¡Dios mío, son tan lindos que tenía que compartirles!», señaló.

Los fans de la socialite coincidieron en que Chicago tiene una voz muy hermosa.