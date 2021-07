Kim Kardashian recibe advertencia de acciones legales en su contra

Empresa de belleza amenaza a la celebridad con demanda si insiste en usar el nombre comercial “SKKN”.

Kim Kardashian recibió una advertencia de cese y desistimiento después de intentar registrar la marca registrada de ‘SKKN’ como nuevo nombre para su famosa línea de belleza.

Se rumoreaba que la estrella de 41 años de ‘Keeping Up With The Kardashians’ cambiaría su marca KKW Beauty para eliminar la ‘W’ después de solicitar el divorcio de su esposo Kanye West en febrero.

Beauty Concepts LLC habría enviado la carta, habiendo afirmado que habían usado el nombre durante varios años. La marca afirma que se perderían años de tiempo y dinero si se le diera el nombre a la influencer.

Kardashian previamente generó controversia sobre el nombre anterior de su compañía de modeladoras, Skims. Pero ahora se ha topado con un obstáculo en el camino después de intentar registrar la marca ‘SKKN’ como su nueva marca, pues que ya es propiedad de otra empresa.

Kim ha sido contrariada con un cese y desistimiento sobre el uso del nombre, creando un dolor de cabeza legal para la estrella, según TMZ.

El medio afirma que el problema fue planteado por Beauty Concepts LLC, que ya se ha puesto en contacto con los abogados de Kim Kardashian.

También afirmaron que habían presentado una solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en marzo pasado para registrar legalmente un logotipo para la marca.

Según el medio de comunicación, Kardashian ya había presentado la solicitud de marca registrada SKKN BY KIM antes que la empresa, aunque Beauty Concepts también se opuso a la presentación.