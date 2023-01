Kim Kardashian regresó a viejos hábitos en 2022

La socialite explicó que necesita relajarse más después de tanto trabajo…

En 2022 Kim Kardashian dejó atrás algunos hábitos saludables. En conversación con Gwyneth Paltrow en el podcast «Goop«, la empresaria de 42 años revela que, luego de ser conocida como ‘la hermana sobria’ de las Kardashian-Jenner por no tomar, ella ha vuelto a beber alcohol y café.

Kim se sinceró con Paltrow sobre «reintroducir» el alcohol en su vida.

«Empecé a beber un poco a los 42. Café y alcohol… Siento que tengo que relajarme un poco… ¿Por qué no?», se cuestiona.

Kim continuó explicando: «Siento que trabajo mucho y me concentro todo el día después de la escuela, así que son como reuniones de productos y reuniones de prueba … Simplemente nunca me siento cómoda simplemente tirada sin hacer nada, así que mi versión de eso fue pasar un rato con mis amigos, tomar un trago y salir hasta un poco más tarde cuando probablemente no lo hubiera hecho antes».

Cuando se le preguntó cuál es la nueva bebida favorita de Kim actualmente, ella reveló:

«Un poquito de piña con un shot de tequila (…) ha sido divertido», asegura.