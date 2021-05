Kim Kardashian retira de su videojuego nivel inspirado en los Duques de Sussex

Kim y su equipo consideraron que debido a las polémicas de los Sussex, decidieron retirar el polémico nivel.

Kim Kardashian retira un nivel de su videojuego, el cual está inspirado en los duques de Sussex, lo que finalmente no se consideró apropiado.

El juego fue creado en 2014 por Glu Mobile, y así confirmaron la retirada del polémico nivel: “Está claro que nos equivocamos, y nos disculpamos sinceramente. No pretendíamos dirigir ninguna negatividad hacia ninguna persona o grupo de personas en particular. El contenido ya no está activo en el juego”.

En el juego, el nivel lo protagonizan la princesa Bianca y el príncipe Aston, que físicamente tienen gran similitud con Meghan y Harry, los rasgos faciales y el color de piel. En la historia, ellos renuncian a sus deberes institucionales y se mudan a California después de una entrevista televisiva que los enfrenta con la reina, ya que revelaron públicamente que un miembro de la familia real no aceptaba a Bianca, sin duda una historia con algunas similitudes con lo sucedido con los duques de Sussex.

Glu Mobile en su comunicado, aclara que Kim Kardashian desconocía los planes de que se incluyera esta pareja en el nivel del juego, y ella tomó medidas de inmediato para que fuera retirado.