Kim Kardashian revela cuál es el país en donde puede disfrutar la vida cotidiana sin ser asediada

La empresaria viajó recientemente con sus hijos para que ellos también tuviesen la experiencia…

Kim Kardashian es conocida en todo el mundo, pero hay un lugar en el que la exmujer de Kanye West puede pasar casi desapercibida: Japón. Esto se debe a que los japoneses son discretos y respetuosos, y en su cultura rige la máxima de no molestar para no ser molestado. La empresaria aseguró que el país asiático es el único lugar del mundo donde puede ser ella misma y no ser molestada por el público o fotógrafos.

En abril, la fundadora de Skims estuvo en Tokyo y Kyoto con sus hijos, incluída su sobrina Penélope Disick, hija de Kourtney Kardashian, y una amiga con sus hijos, y todos lograron disfrutar de toda su estancia sin ser acosada ni seguida por fotógrafos.

Ella dijo en el podcast del gurú Jay Shetty que es bueno para sus hijos experimentar «un vistazo» de la vida cotidiana y que un lugar donde pueden hacerlo es en el país del este de Asia.

«¿Sabes qué? En Japón es así. Todos son muy respetuosos. Aunque te reconozcan, no te piden fotos… es una experiencia realmente increíble. Creo que es importante. Sabes, amo a mi vida me encanta todo lo que viene con ella. No me quejo. Pero un pequeño vistazo de eso, creo que especialmente para los más pequeños, es realmente agradable», señaló.