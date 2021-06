Kim Kardashian revela el motivo su separación de Kanye West

La estrella de reality show sorprendió al hablar de los motivos por los que ella y Kanye terminaron con su matrimonio de 6 años.

Kim Kardashian, quien solicitó el divorcio de Kanye West en febrero después de seis años de matrimonio, ha compartido nuevos detalles sobre su divorcio del rapero.

Durante su aparición en el especial de reunión de mesa redonda Keeping Up With the Kardashians, la estrella de 40 años reveló sobre lo que salió mal con Kanye para poner fin a su unión de años.

A una pregunta sobre su separación con el rapero ganador del premio Grammy, Kim respondió diciendo: “Honestamente, no creo que siquiera lo diría aquí en la televisión, pero no fue una cosa específica que sucedió en ninguna de las partes. “

La madre de cuatro luego reveló la razón que la hizo dar un paso tan grande, diciendo: “Creo que fue solo una diferencia general de opiniones sobre algunas cosas lo que llevó a esta decisión y de ninguna manera querría que alguien piense que no lo dí todo o no lo intenté “.

Kanye West, quien comparte cuatro hijos con su ex Kim, aparentemente ha seguido adelante. El rapero ha sido visto en una escapada francesa por su 44 cumpleaños con la supermodelo rusa Irina Shayk, lo que generó rumores de romance con la ex de Bradley Copper.