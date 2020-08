Kim Kardashian se enfoca en cuidar a Kanye West y a sus niños

La estrella de reality show está trabajando más para resolver sus recientes diferencias.

El enfoque de Kim Kardashian sigue siendo “sanar” su relación con su esposo Kanye West y cuidarlo a él y a sus hijos después de regresar de unas vacaciones familiares en la República Dominicana, que supuestamente salvó de una ruptura a su matrimonio.

En medio de informes de que Kim Kardashian y Kanye West se llevan bien después del viaje familiar, se cree que la estrella de reality show está trabajando más para resolver sus recientes diferencias.

Según un informe de Us Weekly, la mujer de 39 años está ayudando a su esposo mientras él lucha con su salud mental, a pesar de sus recientes problemas matrimoniales.

“Kim está concentrada en sanar su relación con Kanye y ha estado ocupada cuidando de él y de sus hijos”, dijo una fuente al medio.

La fuente dijo que la estrella de “Keeping Up With The Kardashian” quiere que su esposo sepa que ella está allí mientras él lidia con un ciclo de su trastorno bipolar. “Ella ha estado ayudándolo y apoyándolo mucho mientras él ha estado luchando con su salud mental y quiere que él sepa y sienta que ella está ahí para él en las buenas y en las malas”, dijeron.

La fuente agregó que la empresaria espera que ella y Kanye puedan dejar atrás el reciente drama que rodeó su matrimonio, pero puede que no sea tan simple. “La cuarentena ha sido dura para Kanye y, a su vez, también ha sido difícil para ella”.

“Su matrimonio definitivamente enfrentó algunas dificultades y se mantuvo firme con Kanye sin poder estar completamente presente para su familia, pero en última instancia, Kim quiere mantener a todos juntos y resolver las cosas por sus hijos”, explicó la fuente.

El informe también indicó que las recientes vacaciones familiares demostraron un nuevo comienzo para la pareja de celebridades después de los recientes arrebatos públicos de Kanye en los que llamó a su esposa “supremacista blanca” y dijo que ha estado tratando de divorciarse de ella durante dos años.

Sin embargo, sus problemas son más profundos y necesitarán más trabajo que un simple viaje.