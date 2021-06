Kim Kardashian solamente usa joyas prestadas o falsas

Desde que sufrió un violento robo en París, la estrella ya no adquiere ni tiene en casa esos artículos de valor.

Kim Kardashian confesó que las joyas que usa para eventos o en publicaciones en las redes, son falsas o son prestadas, pues ella ya no adquiere ni tiene en casa esos artículos de valor.

La empresaria reveló que fue tal el trauma que vivió en París, que ya no tiene joyas costosas en su casa. Y es que como se recordará, en 2016 en el marco de la Semana de la Moda en la capital Francesa, Kim fue amordazada y encerrada en el baño por unos delincuentes que se metieron a la habitación del hotel donde se alojaba, robándole joyas con valor estimado de unos 10 millones de dólares.

Desde entonces, Kim dejó su gusto por adquirir joyas costosas, y cuando luce alguna pieza de colección, no le pertenece, así lo dijo en el show de Andy Cohen: “En mi casa no entra nada caro. Hago que el equipo de seguridad me lo quite todo antes. No puedo dormir si hay joyas guardadas en la caja fuerte, o dinero o cualquier otra cosa”.