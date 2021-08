Kim Kardashian visita a un cirujano plástico famoso para elevar su belleza

La estrella de TV se sometió a un tratamiento de agujas para eliminar las manchas oscuras en su rostro.

Kim Kardashian visitó a un cirujano plástico famoso para recibir un tratamiento de microagujas para eliminar las manchas oscuras en su rostro.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió varias selfies de la clínica del Dr. Ashkan Ghavami en Los Ángeles.

La estrella de 40 años recurrió a su historia de Instagram para contar cómo le están aplicando tratamientos con láser en la cara después de tener preocupaciones sobre las ‘manchas solares’.

La multimillonaria, en un clip, dijo que está ’emocionada’ de mostrar los resultados de Potenza Radio Frequency Microneedling.

La estrella de reality show compartió los detalles de su tratamiento con los fanáticos: “Estoy muy emocionada porque tengo manchas solares y manchas oscuras, y realmente me lo quita todo. Así que estoy muy emocionada de continuar mi tratamiento. Lo sé. Ahora tengo maquillaje, pero me lo quitaré y comenzaremos un tratamiento “.