Kim Kardashian vuelve a salir con Pete Davidson

En medio a rumores, la empresaria y el comediante de Saturdary Night Live salieron otra vez…

Aunque se dice que entre Kim Kardashian, de 40 años, y Pete Davidson, de 27, no hay nada, solo amistad, según la revista US Weekly, los dos pasaron un tiempo juntos esta semana en una isla privada.

Los dos volvieron a verse este martes 2 de noviembre y cenaron juntos en el restaurante Campania’s, en Nueva York.

Ellos llegaron al lugar por una puerta trasera, según un testigo, y se sentó en un comedor privado.

Durante la salida, la ex estrella de Keeping Up With the Kardashians y el comediante ‘compartieron un par de pizzas’.

La cena discreta se produce después de que el dúo fuera fotografiado recientemente tomados de la mano en una montaña rusa en Knott’s Scary Farm en California el viernes 29 de octubre.

Una fuente de la revista señaló: “Nadie sabe realmente qué está pasando con Kim y Pete. Son solo amigos en este momento, pero las cosas podrían volverse románticas”.

Una segunda fuente agregó que la fundadora de KKW estaba ‘sorprendida’ por su química con el miembro del elenco del programa Saturday Night Live.

“Kim está soltera y se está divirtiendo en este momento”, aseguró el informante.