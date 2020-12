Kim Kardashian y Kanye West aún tienen dificultades en su relación

La pareja ha tomado la decisión de mantenerse lejos de los tribunales, vivir separados, pero mantener su ‘status quo’.

La pareja de celebridades ha tomado la decisión de mantenerse alejados de los tribunales de divorcio a pesar de que no están disfrutando de la relación ideal.

Según un medio de comunicación, ambas estrellas todavía están “luchando” por “permanecer juntos como pareja”, pero están felices de mantener este status quo en lugar de traer un final formal a su matrimonio.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ ha estado molesta por el comportamiento de Kanye durante gran parte del año, pero no busca el divorcio como respuesta ya que desde hace meses están viviendo “vidas separadas” y eso los mantiene a ambos “contentos”.

Según los informes, se están quedando en diferentes estados, ya que el rapero continúa viviendo en su rancho de Wyoming mientras Kim se queda en Los Ángeles con sus hijos: North, siete, Saint, cinco, Chicago, dos y Psalm, uno.

Un medio de comunicación, citando una fuente, afirmó: “Todavía hay amor en la relación, incluso si no estan buscando pasar tiempo juntos”.

