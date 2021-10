Kim Kardashian y sus hermanas ya están grabando su nuevo reality

El programa, aún sin título, será transmitido a través de la plataforma Hulu…

Tras el éxito de su programa de telerrealidad Keeping Up With The Kardashians durante más de una década, la familia Kardashian-Jenner se está reuniendo para un spin-off, ahora en la nueva plataforma de Hulu.

Según la revista US Weekly, esta vez el programa se centrará en las hermanas Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, así como en su madre Kris Jenner.

A diferencia del reality show original, este programa incluirá temas políticos como el viaje de Kim para convertirse en abogada.

Según la publicación, las Kardashian ya están filmando la nueva serie de Hulu:

“Va a ser una especie de serie política (…) van a abordar varios temas que antes no podían abordar en su viejo programa de televisión”, explica la fuente.

Las empresarias tienen el control total del spin-off y han decidido optar por un nuevo equipo de producción.

La serie tendrá un concepto totalmente diferente, según US Weekly: “Es más chic. Comenzaron a filmar recientemente. Van a seguir con la grabación en privado tanto como sea posible, para poder sorprender a sus fans”, dice la revista.