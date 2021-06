Kourtney Kardashian desembolsa más de US$ 10 millones en la nueva casa de Palm Spring

La estrella de reality show adquirió una espectacular casa de seis habitaciones ideal para vacacionar.

Kourtney Kardashian ha gastado una pequeña fortuna en una nueva casa en Palm Springs, California.

Según una fuente de Us Weekly, la estrella de Keeping Up With the Kardashians pagó más de US$ 10 millones por la nueva casa de seis habitaciones.

La fundadora de Poosh dio un vistazo a su nuevo hogar el fin de semana del Día de los Caídos, donde celebró las vacaciones en compañía de su novio Travis Barker y de sus tres hijos con Scot Disick, Mason, 11, Penelope, 8 y Reign, 6.

La estrella compartió sus celebraciones en Instagram, que incluyó una foto de su piscina que mostraba una vista de las montañas con una hermosa vegetación.