Kourtney Kardashian ofrece consejos a Addison Rae

La estrella de reality show ha dado consejos a la estrella de TikTok sobre como lidiar con los paparazzi.

La estrella de reality show Kourtney Kardashian, recientemente se mostró sincera sobre el consejo que le dio a Addison Rae sobre el manejo de los paparazzi.

La conversación ocurrió este jueves en el podcast de Rae, That Was Fun? con Addison y Sheri, y Kourtney Kardashian fue citada diciendo: “Llega al punto en que tal vez sea un momento desafiante en su vida, y ellos sienten que pueden hacerle preguntas sobre esos momentos. Yo estaba como, ‘No tienes que responder a estas personas que realmente no conoces’ “.

Addison agregó: “Una cosa que aprendí de ti fue la importancia de no pensar que todas las personas están tratando de atraparte, y solo basta ser amable. No todo el mundo es malintencionado “.