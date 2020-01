Kourtney Kardashian quiere poner límites a su reality show familiar

Al parecer quiere mantener aspectos de su vida privada lejos del programa ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Kourtney Kardashian pone límites, y al parecer quiere mantenerse lejos de las grabaciones del reality familiar en el que aparece desde el 2007.

La mayor de las hermanas ha expresado que quiere dedicarse a sus 3 hijos pequeños, además de mantener la privacidad de sus niños y no exponerlos a las cámaras, así como también su vida sentimental.

Kendall Jenner, quien también ha cuidado su privacidad y no la expone en el reality, habló de la decisión de su hermana en el programa de Elle DeGeneres: “Creo que Kourtney quiere establecer ciertos límites, lo cual es completamente comprensible. Yo siempre he mantenido al margen del programa mi vida privada, así que siempre ha sido lo normal para mí, pero en el caso de ella sí que hubo una época en la que hablaba de su día a día en el reality, así que se trata de un cambio, y todo el mundo tardará un poco en hacerse a la idea”.