Kourtney Kardashian y Travis Barker no están casados legalmente

Kourtney Kardashian y Travis Barker no están legalmente casados ​​después de la ceremonia secreta que tuvieron el fin de semana en Las Vegas. Una fuente le dijo a la columna Page Six del New York Post que la ceremonia no fue legal.

“Hicieron una ceremonia, pero en el papel todavía no es legal”, justifica.

El informante manifestó que la pareja necesitaba antes de llegar a la capilla, haber obtenido una licencia de matrimonio, y aún no lo han hecho ni en Nevada ni en California.

Los registros de licencias y certificados de matrimonio del condado de Clark también muestran que nunca solicitaron uno, a pesar de haber hecho la ceremonia en One Love Wedding Chapel, una de las más famosas, después de asistir juntos a los premios Grammy.