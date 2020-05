Kris Jenner está dispuesta a juntar a Khloe Kardashian y Tristan Thompson

La matriarca de la familia Kardashian-Jenner se comprometió a reconciliar a los padres de su nieta True.

Si Khloe Kardashian y Tristan Thompson vuelven a reconectarse, su madre Kris Jenner recibirá todo el reconocimiento. Eso porque la matriarca de la familia Kardashian-Jenner se comprometió a reconciliar a los padres de su nieta True.

Una fuente dijo que la empresaria está alentando a Khloe a reconectarse con Tristan, y aunque muchos piensan que solo lo hace para tener material para la nueva temporada del reality show Keeping Up With the Kardashians, muchos confían en que su sentimiento sobre la relación de su hija, es verdadero.

“Ella sabe que Khloe ama al padre de su hija, y como cualquier madre, Kris quiere que Khloe sea feliz, que perdone a Tristan y le dé la bienvenida a su vida nuevamente. Nunca se cansa de decir que son la familia perfecta cuando están juntos”.

Según la revista Star, dado a que los dos estaban cumpliendo la cuarentena del coronavirus juntos, ellos se han acercado mucho más.

“No tenían cámaras allí, porque la producción del programa se ha pospuesto por la crisis de salud, por lo que esto también ha sido muy útil para su relación”, dice el informante.