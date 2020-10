Kris Jenner le reclama a Ellen DeGeneres que nunca va a sus fiestas

En una entrevista virtual en la temporada 18 del programa, Jenner dijo a DeGeneres que siempre la invitan, y ella se queda en casa.

Ellen DeGeneres vuelve al aire con la temporada 18 de The Ellen DeGeneres Show, y ya ha recibido a su buena amiga, Kris Jenner, en una entrevista virtual.

Si bien DeGeneres notó que ella y Jenner pasaron un tiempo juntas durante el verano, Jenner criticó a la anfitriona por nunca asistir a ninguna de sus fiestas.

“Has sido un gran apoyo”, le dijo DeGeneres a Jenner. “Nos vimos este verano y estuvimos juntas. Y eres una buena persona para estar cerca cuando las cosas se ponen un poco difíciles, porque ya pasaste por eso “.

Jenner también agregó muchas palabras amables para DeGeneres. Señaló que cada tormenta pasa con el tiempo y verificó que ella y DeGeneres están particularmente unidas.

“Eres una inspiración para mí personalmente porque me has enseñado mucho y has estado ahí para mí cuando estoy pasando por algo …”, continuó Jenner.

Mientras hablaba con Jenner, surgió el tema de las fiestas. La familia Kardashian / Jenner adora una buena celebración, y ciertamente tienen el dinero para organizar fiestas escandalosas.

“Las fiestas que haces, en las que nunca he estado en una de tus fiestas porque no soy una persona fiestera. Me quedo en casa todo el tiempo ”, comenzó DeGeneres en The Ellen DeGeneres Show.

“Lo sé”, dijo Jenner. “Te invitamos y te quedas en casa, pequeña apestosa”.

“Lo sé”, admitió DeGeneres. “Me gustan los grupos pequeños. Me gusta cuando estamos solos”. Luego, la conductora giró la conversación hacia las “fiestas locas” que Jenner organiza, y luego publicó una foto de una diapositiva gigante que se parece a Khloé Kardashian. A partir de ahí, Jenner habló sobre la fiesta “más salvaje” que haya organizado.

“Cuando vas a un destino, supongo, es probablemente la producción más loca”, dijo Jenner.