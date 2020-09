Kris Jenner niega que ella haya sido quien dio por terminado el reality de las Kardashian

Se había dicho que Jenner, de 64 años, era quien había tomado la decisión, pero fue la familia en conjunto quien lo hizo.

La familia Kardashian ha negado los informes de que fue Kris Jenner quien decidió terminar con el reality show familiar, Keeping Up With The Kardashians, después de que tres de sus hijas amenazaron con dejarlo, informa el Daily Mail.

Se sugirió que la madre de seis hijos, de 64 años, aparentemente terminó el programa después de 14 años cuando Kim Kardashian, de 39 años, Kourtney Kardashian, de 41 y Kylie Jenner, de 23, expresaron su deseo de finalizar el reality.

Pero en realidad esta fue una decisión tomada por toda la familia, no solo por una persona y fue igual de ’emocional’ para todos.

Al discutir la decisión de terminar el programa con el productor ejecutivo Ryan Seacrest el miércoles, Kris dijo: “Creo que el número 20 solía sonar bien hasta 2020, pero el número 20 parecía el momento adecuado, creo que para tomarnos un minuto y respirar, y que todos disminuyan un poco la velocidad … y averigüe cuáles son nuestros próximos pasos”.

“Hemos tenido una carrera tan increíble y estamos muy agradecidos … por cada momento y por todos los que trabajamos”.

La negación se produce después de las afirmaciones del Sun de que las tres hermanas habían dejado en claro que ya no querían aparecer en el programa.

Una fuente le dijo a la publicación: “Kim tiene todo el drama con Kanye West, se niega a poner algo personal en el programa y es cada vez más difícil para Kim encontrar tiempo para filmar el programa”.

Al hablar de la partida de Kylie, agregaron: “Kylie está ganando miles de millones de dólares a través de su línea de maquillaje y la promoción de productos; no necesita el programa y, al igual que Kendall, siempre ha luchado con la fama y ser el centro de atención”.

Mientras tanto, Kourtney ya había dado un paso atrás en el programa y decidió convertirse en un personaje secundario durante la temporada más reciente para enfocarse en criar a sus tres hijos.

Kourtney dijo anteriormente que sentía que el programa se había convertido en un ‘ambiente tóxico’ y consumía gran parte de su vida diaria. La fuente afirmó que está ‘contenta’ de que el programa finalmente haya llegado a su fin.

Fuentes cercanas a la situación afirmaron a TMZ que la familia Kardashian-Jenner decidió alejarse del programa porque su “marca obtiene mucho más juego en los medios de comunicación social y a través de sus negocios personales que en la televisión”.

Según las fuentes, las Kardashian utilizaron inicialmente su serie de televisión, que se estrenó en 2007, como un medio para promocionarse a sí mismos y a la gran cantidad de productos que han lanzado a lo largo de los años.