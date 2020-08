Kris Jenner planea registrar una famosa frase para explotarla comercialmente

Según los informes, la mamá de Keeping Up With The Kardashians planea registrar su eslogan “Lo estás haciendo increíble, cariño”.

Según los informes, Kris Jenner planea registrar su famosa frase “You’re doing amazing, sweetie” (Lo estás haciendo increíble, cariño), para poder sacar provecho de su propia mercancía.

Sus hijas Kylie Jenner y Kim Kardashian han hecho grandes fortunas al lanzar sus propias gamas de maquillaje y cuidado de la piel, y parece que Kris quiere hacer lo mismo.

La mamá de Keeping Up With The Kardashians ha presentado documentos legales para registrar la famosa frase para explotarla comercialmente, según informa TMZ.

Se escuchó por primera vez a Kris, de 64 años, pronunciando la frase en 2007, cuando elogió el trabajo de Kim en el reality show familiar.

Kim fue vista cubierta de montones de perlas mientras posaba desnuda para Playboy, con Kris inclinándose para pronunciar las famosas palabras y tomar algunas fotos en su teléfono mientras lo hacía.

Se dice que Kris espera poner el eslogan en una variedad de productos, incluidos cosméticos, ropa, artículos para bebés y artículos para el hogar, así como libros y revistas.

Anteriormente, Kris ya había tenido el término ‘momager’ registrado como marca comercial después de que fue marcada con el apodo después de forjar con éxito grandes carreras para sus hijas.