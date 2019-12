Kristen Bell ama los “regalos basura” que le dan sus hijas

Los regalos le parecen “hermosos” porque se nota la creatividad que los cerebros de las niñas crearon.

La actriz Kristen Bell ama los “regalos basura” que sus hijos le hacen para Navidad.

En una entrevista con un portal llamado Delish, Bell dijo que cuando se trata de recibir regalos, sus favoritos son los caseros que recibe de sus hijas Lincoln, de seis años, y Delta, de cinco.

Ella dijo: “El mejor regalo que he recibido, me gustan los regalos basura que me dan mis hijas. Sé que eso suena tonto, pero siempre te hacen como obras maestras feas de baldosas”.

“Pegamento Gorilla Glue y las plantas del jardín, y pegan todo y lo colorean, y son simplemente hermosos porque puedes ver cuán creativos fueron sus cerebros mientras lo hacían. Esos son mis favoritos.

Cuando se trata de dar, Bell es igualmente reflexiva cuando se trata de elegir regalos para sus amigos.

“Recibí a mi amigo, Jedediah, estaba planeando un viaje en bicicleta desde el extremo de Oregon hasta el extremo de la Patagonia, y estaba aprendiendo español, y su libro favorito es” Al este del Edén “”, dijo.

Bell agregó: “Obtuve una copia de la primera edición de ‘Al este del Edén’ de España. Se lo envié a todos los miembros de su familia y amigos. Lo envié a cuatro países diferentes y tenía a todos los miembros de su familia pintados dentro de él, y puse fotos de él y notas de amor, y fue enorme cuando se lo di. Estaba como sobrecargado. Ese fue el mejor regalo que he dado”.