Kristen Stewart dice que filmar “Undewater” fue tarea difícil

La actriz Kristen Stewart, de 29 años, protagoniza la película de terror de ciencia ficción ‘Underwater’, dirigida por William Eubank, que cuenta la historia de un equipo de investigadores submarinos que tienen que ponerse a salvo después de un terremoto, y Kristen ha confesado que filmar la película fue un Experiencia desafiante.

Ella explicó: “No fue una película fácil de hacer, realmente larga y húmeda, fría y dura.

“Quiero ver cómo reaccionamos todos en circunstancias tan precarias. Realmente sacas las mejores y peores partes de las personas “.

La nueva película no depende mucho de los efectos visuales, por lo que el elenco de la película, que también presenta a Vincent Cassel, no tuvo que fingir estar asustado.

Kristen le dijo a “Entertainment Tonight Canada”: “Muchas cosas que hicimos fueron súper prácticas”. Fue divertido, no fue difícil hacer la película en términos de intentar fantasear y jugar a fingir”.

“¡Fue difícil hacer la película porque daba miedo y era genuina! Hizo que sucedieran muchas de estas cosas, explotamos muchas cosas”, señaló.

Mientras tanto, Kristen recientemente se lamentó de la campaña promocional de Charlie’s Angels, describiéndola como “excesivamente politizada”.

La actriz de Hollywood protagonizó junto a Naomi Scott y Ella Balinska enla película, que decepcionó en la taquilla, y Kristen admitió que le pareció “difícil” poner énfasis en el feminismo durante las entrevistas.

Ella dijo: “Creo que si hubiera hecho una película que no fuera buena y de la que no estuviera orgullosa y que mucha gente no la viera, estaría devastada”.