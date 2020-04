Kylie Jenner busca el apoyo de Travis Scott durante aislamiento social

Los papás de Stormi están cumpliendo cuarentena juntos, en la mansión de la empresaria, disfrutando el tiempo en familia…

Kylie Jenner buscó el apoyo de su exnovio, Travis Scott, en medio de la pandemia de coronavirus. La estrella de Keeping Up With The Kardashians y el rapero de 27 años, que tiene una hija de dos años, Stormi, se separaron el año pasado, pero han pasado más tiempo juntos en los últimos meses, alimentando los rumores de una posible reconciliación.

Y ahora las fuentes dicen que Kylie y Travis están cumpliendo aislamiento social juntosl, ya que ella se siente sola porque no puede estar con sus hermanas en ese momento.

Una fuente confirmó que los dos están en cuarentena juntos.

“Kylie realmente extraña a sus hermanas y sobrinos, pero para ella es bueno tener a Travis cerca. Él está en la casa de Kylie y están haciendo muchas actividades familiares con Stormi”, dijo una fuente al programa E!News.

El informante también dijo que a la expareja le está ‘yendo muy bien’ en la crianza de su hija y está ‘amando esta vida familiar juntos’.

Algunos creen que el aislamiento social puede facilitar la reconciliación de parejas como Kylie y Travis, y su hermana Khloe Kardashian con Tristan Thompson, o separarlas para siempre.