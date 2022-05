Kylie Jenner confiesa que no ha sido fácil recuperar su figura

La socialite reveló que engordó casi 30 kilogramos en su embarazo…

El pequeño bebé de Kylie Jenner ya cumplió tres meses y la empresaria, mamá también de Stormi, de cuatro años, abrió su corazón sobre su posparto, confesando que todavía está luchando para recuperar su figura, tras haber engordado 30 kilogramos en su segundo embarazo.

Kylie señaló a través de los stories de Instagram que ahorita mismo está priorizando su salud.

“Aumenté 30 [kg] nuevamente en este embarazo… [Ya he] bajado 20, y estoy solo tratando de ser saludable y paciente”, comentó en un video donde aparece en una caminadora.

Recientemente Kylie comentó que las mamás en posparto no están solas:

“Solo quiero decirles a mis mamás posparto que el posparto no ha sido fácil. Es muy duro. No es fácil, mental, física y espiritualmente es una locura. No quería simplemente volver a la vida sin decir eso porque… para otras mamás que están pasando por esto en este momento, al ir a Internet todo parece ser mucho más fácil para otras personas y nos presionamos, pero tampoco ha sido fácil para mí”, justificó en su momento, puesto que iba a salir de casa por primera vez a un evento.

Ella agregó: “Ha sido difícil. Ni siquiera pensé que llegaría a este entrenamiento hoy, pero estoy aquí y me siento mejor… Me di cuenta de que me estaba presionando a mí misma, y sigo recordándome a mí misma que hice un ser humano completo, un niño hermoso y saludable. Tenemos que dejar de presionarnos para volver, ni siquiera físicamente, solo mentalmente, después del nacimiento”, afirmó.