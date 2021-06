Kylie Jenner sintió inseguridad con el grososr de sus labios

Un chico con el que se besaba le dijo a Kylie que era “buena besadora” pero que tenía los labios “muy delgados”.

La estrella de Keeping Up With The Kardashian se mostró sincera sobre sus inseguridades de belleza durante su entrevista con el presentador de programas de televisión Andy Cohen.

La magnate de maquillaje fue citada diciendo: “Creo que mi amor por el maquillaje comenzó con mi inseguridad con mis labios”.

“Tenía labios muy pequeños y nunca pensé en eso hasta que tuve uno de mis primeros besos y un chico me dijo, ‘Dios mío, eres tan buen besadora pero tienes labios tan pequeños’ o algo como eso.”

“Desde entonces me sentí imposible de besar. Tenía inseguridad porque este tipo me dijo algo una vez. Me obsesioné con el maquillaje porque delineaba mis labios y me hacía sentir segura “.