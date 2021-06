Dwayne Johnson habla sobre sus lecciones de vida como papá de niñas

El actor dice que lo más importante para mantener la vida familiar, es “simplemente estar allí”.

El héroe de acción Dwayne Johnson se sentó recientemente a charlar y habló con franqueza sobre las lecciones que sus hijas le han enseñado a lo largo de los años.

El actor comenzó su charla con la revista People a través de una confesión sincera y reveló que el aspecto más importante para mantener la vida familiar es “simplemente estar allí”.

También se le citó diciendo: “Puedes estar programado, como muchos padres, para arreglar las cosas. El solo hecho de tener una mayor capacidad para escuchar y ser más tierno y gentil realmente me dio esa capacidad para resolver cualquier problema”.

Aunque el vínculo de Johnson con su familia es férreo, el encierro realmente proporcionó a su hogar un medio de conexión más profundo. “Fue un cambio radical para nosotros”.

“Hacía esta cosa extraña todos los días en la que todavía me levantaba y me vestía como si me estuviera preparando para ir a algún lugar. Quiero decir, zapatos y todo “.

“Eso me ayudó psicológicamente. Desde el punto de vista de la relación y el matrimonio, te das cuenta de que tienes que estar realmente atento a tus reacciones y respuestas, porque tu capacidad de paciencia comienza a comprimirse”.