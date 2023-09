Kylie Jenner y Timothée Chalamet se entregan al romance

La pareja hizo su primera aparición pública en el concierto de Beyoncé…

Finalmente, Kylie Jenner y su nuevo novio Timothée Chalamet hicieron su primera aparición pública juntos, y fue en el concierto de la diva Beyoncé, donde la familia Kardashian acudió en masa. TMZ logró captar varios momentos de la pareja en un ambiente romántico durante la presentación.

La empresaria y el actor de “Call Me by Your Name” se pueden ver en su palco VIP frente a un gran número de celebridades, entre ellas Tom Holland y Zendaya, quienes también estaban sentados en su sección.

La pareja no se preocupó por la gente que los rodeaba y se besó mucho en el show, delante de las hermanas de Kylie, Kendall, Khloe y Kim Kardashian, así como de Hailey y Justin Bieber.

Las fotos iniciales de Chalamet, de 27 años, y la fundadora de Kylie Cosmetics, de 26, mostraban a los dos acercándose antes de decidir involucrarse plenamente en su romance por primera vez en público.

Kylie y Timothée comenzaron a salir en abril, pero recién ahora decidieron exponer su relación.