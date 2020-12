La actriz Naomi Ackie interpretará a Whitney Houston en película biográfica

“I Wanna Dance With Somebody” sigue la vida de Houston, popular por sus canciones exitosas.

La actriz Naomi Ackie interpretará a Whitney Houston en una próxima película biográfica musical de la fallecida cantante.

Titulada “I Wanna Dance With Somebody”, la película está dirigida por Stella Meghie y tiene un guión del escritor de “Bohemian Rhapsody”, Anthony McCarten.

Si bien se ha confirmado el casting de Ackie, quien ganó popularidad interpretando a Jannah en el lanzamiento de 2019 “Star Wars: The Rise Of Skywalker”, el resto del elenco aún no se ha anunciado.

“Pasamos la mayor parte del año pasado en una búsqueda exhaustiva de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston. Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para capturar la presencia escénica de un ícono global mientras lleva la humanidad a su vida interior ”, dijo Meghie, según publica Variety.com.

“I Wanna Dance With Somebody” sigue la vida de Houston, popular por canciones exitosas como “I will always love you” y “How will I know”. Houston, quien murió en 2012, también actuó en el thriller romántico de 1992 “The Bodyguard”.

“La prueba de pantalla de Naomi Ackie fue tan poderosa que envió escalofríos por mi columna vertebral”, dijo Clive Davis, uno de los productores de la película.

“Aunque la incomparable voz de Whitney se usa para todas las canciones, el extraordinario rango de actuación de Naomi le permite capturar magistralmente el encanto único de Whitney, el poder de estrella y, por supuesto, sus luchas personales. Naomi es el verdadero negocio y no puedo imaginar una mejor opción para este papel icónico “, agregó Davis.

Ackie ganó recientemente un BAFTA por su papel en “The End Of The F *** Ing World”.

“I Wanna Dance With Somebody” está programada para lanzarse en 2022.