La Casa de los Famosos: A Roberto Romano no le gustan los besos que le da Alicia Machado

Roberto Romano confiesa que no se siente cómodo besando en la boca a Alicia Machado, pues no quiere que se piense que entre ellos hay algo más que amistad.

En conversación entre Roberto y Celia Lora hablando de su supuesta relación con Machado, él le confiesa: “Date cuenta de mí cuando yo le doy besos en el cachete o en la frente. Cuando ella me da un beso en la boca yo me siento súper incómodo porque no quiero que piensen algo. Para que yo le diga a una muer: ‘¿quieres ser mi novia?’ es porque nos conocimos íntimamente, hubo conexión. Cuando yo beso la agarro y me como la boca de la persona que me gusta”.

Alicia Machado se ha sentido frustrada por la actitud de Roberto Romano, pues ella se ha sentido traicionada, pues pensó que de verdad él sentía algo por ella.

Celia Lora tiene una cercana amistad con Roberto Romano, pero ella y Alicia no se llevan bien, ya que Celia está molesta con la venezolana por haberle revelado a Anahí Izali todo lo que hablaba de ella, suscitándose una acalorada discusión entre ellas. Ante esta situación, Roberto se siente entre la espada y la pared, pues a Alicia no le agrada verlo con Celia.