La Chilindrina hace las paces con el hijo de Chespirito para participar en proyecto

María Antonieta de las Nieves asegura que sí estará en la producción que prepara Roberto Gómez Fernández…

Según la revista “People en Español”, María Antonieta de las Nieves aseguró que por fin ha accedido al proyecto que tiene entre manos Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

Durante 50 años De Las Nieves ha interpretado a “La Chilindrina”, y ahora ella dijo que sí participará en la producción.

En entrevista al programa Sale el Sol, de Imagen TV, la actriz comentó:

“No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no pues va a ser una mentira muy grande (…) No va a ser sorpresa porque ya lo estoy diciendo, pero estoy muy contenta porque el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido un entendimiento, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí a que termine la historia de Chespirito quiero seguir al aire con él”, afirmó.

Ya Florinda Meza dijo recientemente que no sabe nada sobre ese proyecto:

“De eso no estoy ni enterada. Me entero cada vez que me preguntan… Yo voy a hacer mi propia biografía, y en ella tendría que estar Roberto”, comentó.