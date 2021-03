La estrella de “Arrow” Katie Cassidy subastará su obra de arte digital

La actriz subastará una serie de obras de arte, que presenta a la actriz de 34 años cubierta solo con pintura en blanco y negro.

Según un informe de Page Six, la colección de la actriz estadounidense, titulada Yo. Ella. Nosotros, ”trata sobre cómo aprendió a amarse a sí misma nuevamente, luego de su divorcio con Matthew Rodgers el año pasado y el final del popular programa de televisión Arrow”.

“Después de un año de cuarentena, divorciarme y salir de un programa durante ocho años, me vi obligada a aprender a amarme a mí misma y es lo mejor que he hecho”, le dijo Katie a Page Six sobre su colección de arte.

Según el informe, las obras de arte son fotografías de Katie, tomadas por los famosos fotógrafos The Riker Brothers. Están disponibles en el mercado con cada imagen a partir de US$ 18,000.

“Nunca he sido más feliz y animo a todas las mujeres a priorizarse y aprender a amarse a sí mismas ante todo. No puedes amar a otras personas hasta que aprendas a amarte a ti mismo. No siempre es fácil mirar hacia adentro y puede ser un viaje difícil, pero es muy gratificante y enriquecedor”, agregó.