La estrella de Punky Brewster tuvo su primer relación consensuada con Charlie Sheen

Tras revelar que sufrió abuso cuando era adolescente, dijo que su primer relación fue con la estrella de Two and a Half Men.

La ex estrella infantil Soleil Moon Frye tuvo relaciones consensuales por primera vez con su enamorado adolescente Charlie Sheen.

La actriz de Punky Brewster compartió anteriormente que fue agredida sexualmente cuando tenía 17 años.

Ahora de 44 años, la madre de cuatro le dice al Los Angeles Times que su primera experiencia consensuada fue con el actor de Two and a Half Men, cuando ella tenía 18 y él 29.

“Él (Charlie) fue mi primero, ¿quién lo hubiera sabido?”.

Soleyl Moon Frye como “Punky Brewster”

“Ha sido el día más extraño e increíble de mi vida. Realmente no sé cómo explicar mis sentimientos, es alguien de quien me he enamorado durante años. Es alguien que me intriga y me emociona “.

Ella recuerda que la estrella era “muy amable y cariñosa” en ese momento y los dos han sido amigos desde entonces.

Frye, quien se encuentra en medio de un divorcio de Jason Goldberg, su esposo durante 22 años, revisa las reflexiones de su diario adolescente y el extenso video que filmó durante su vida en la década de 1990, para el nuevo documental de Hulu, Kid 90.