La hija de David Hasselhoff se desnuda para la Playboy europea

Hayley Hasselhoff hará historia como la primera modelo de talla grande en posar desnuda para Playboy.

Hayley Hasselhoff también aparecerá en la portada de la edición europea de la revista masculina de mayo, y la joven de 28 años insiste en que su padre apoyó la decisión.

Hayley le dijo al MailOnline, “Mi papá me apoya mucho en las decisiones que tomo para mi propia carrera. Mi mamá y mi papá siempre me apoyan mucho en todo lo que he hecho “.

La modelo, cuya madre es la ex esposa de David, Pamela Bach, tomó las fotos en París, Francia, durante el encierro, y revela que tuvo que usar su propia lencería porque a su equipo le resultó difícil conseguir artículos que le quedaran bien.

“El día fue divertido, pero lo veo más alentador. Me sentí muy empoderada cuando salí del set; Sentí que había estado castigada y ahora me había hecho cargo de mi cuerpo. Todos allí sabían que era para un propósito más grande y poder mostrar que las mujeres pueden ser deseadas y amadas sin importar su forma o tamaño. Si tienes una talla dos de más para alguien que tiene una talla de 16 a 18, tu cuerpo no tiene que ser objetivado si lo celebras de una manera tan ingeniosa. Estoy muy, muy orgullosa de las fotos. Creo que se ven hermosas “.