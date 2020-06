La Princesa Diana no quería el divorcio del Príncipe Charles

Diana quería una “asociación separada” en la que presentaran un frente público y vivieran vidas separadas en privado…

El mundo se sorprendió cuando el Príncipe Charles y la Princesa Diana anunciaron su separación en 1992. Su relación había sido un cuento de hadas desde el momento en que la joven y tímida Diana comenzó a salir con el heredero del trono británico hasta su boda en 1982 hasta el nacimiento de sus hijos: William y Harry.

Aún así, la pareja se divorció en 1996, terminando con la esperanza de una reconciliación entre los dos y solo un año después, Diana murió en un accidente automovilístico en París.

Ahora, un experto real dice que la princesa Diana nunca quiso un divorcio o incluso una separación.

Jenny Bond, que solía escribir sobre la realeza para la BBC, dice que Diana quería una “asociación separada” en la que presentaran un frente público y vivieran vidas separadas en privado.

“Diana estaba bastante inquieta con el divorcio, no quería el divorcio, me dijo: ‘No es algo que quiera'”, dijo Bond al documental de Channel 5, “Princess Diana, In Her Own Words”.

Ella dijo que Diana sentía que podían hacer un equipo fuerte en su trabajo y que el arreglo sería el mejor para sus hijos.

“Creo que de alguna manera sintió que podrían continuar separados pero compañeros y padres de los dos niños, y realmente trató de hacerlo funcionar y quería hacerlo funcionar”, continuó Bond.

“Encontró el día del divorcio extremadamente difícil. Salió, fue vista en público, pero le dolía mucho. Me dijo que era un día extremadamente difícil, después se fue a casa y rompió a llorar”.

El ex secretario de prensa de Diana, Patrick Jephson, también habló sobre la realeza para el documental, diciendo que renunció al cargo después de que la princesa se sentó para entrevistas contundentes que sintió que no le favorecían, en particular su entrevista más famosa con el periodista Martin Bashir en la que pronunció las famosas palabras “había tres personas en nuestro matrimonio”.

“Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y no le había hecho ningún bien”, afirmó. “Fue conmovedor, fue doloroso y para mí había una gran sensación de pérdida, inevitablemente después no había vuelta atrás”.

“Mi objeción no fue el hecho de que ella lo había hecho, pero fue su mensaje, el pobre mensaje de mí, era el equivocado. Sentí que era una oportunidad para demostrar su fortaleza y qué gran persona ardiente era. Yo sentí que tenía que renunciar “.

Según los informes, la princesa Diana estaba en una relación con el empresario Dodi Al Fayed, quien murió junto a ella en el accidente de París. Antes de eso, había rumores de que había estado saliendo en secreto con el médico británico Hasnat Khan, quien, según los informes, estaba incómodo con la idea de la vida en el centro de atención.