La princesa Diana tenía la sensación de que podría morir temprano

A casi 23 años de su fallecimiento, una carta revela que la princesa temía perder la vida siendo aun una persona joven.

El 31 de agosto marca el 23 aniversario de la muerte de la princesa Diana. Falleció junto con su prometido Dodi Al Fayed en un fatídico accidente automovilístico en un túnel de París, en circunstancias aún poco aclaradas.

Ahora, una supuesta carta revela que la madre de los príncipes Harry y William, tenía la sensación de que podría morir temprano.

Según el periódico Daily Mirror, 10 meses antes de su muerte, Diana entregó una carta a su mayordomo de confianza Paul Burrell, donde presuntamente afirma que sentía que su exmarido, el príncipe Charles, estaba planeando algo contra su vida.

La carta fue publicada por primera vez en el 2003 por el propio diario.

Según un fragmento de la carta, que tiene la letra de la princesa, ella le dice a Burrell que la nueva etapa por la que estaba atravesando, después del divorcio de Charles, era ‘peligrosa’.

“Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, deseando que alguien me sostenga y me dé el valor para mantenerme fuerte y mantener la cabeza erguida. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa”, escribió, mostrando su principal preocupación en los autos que usaba en la época.

Diana y el príncipe Charles se divorciaron el 28 de agosto de 1996. Su muerte ocurrió un año después y efectivamente en un accidente automovilístico, como aparentemente predijo en su carta.

Aunque todavía no se ha comprobado que la carta sea auténtica, muchos se preguntan si Diana realmente sabía lo que le pasaría.

Paul Burrell publicó el libro ‘A Royal Duty’ que contiene los escritos de la madre de Harry y William, pero la autenticidad del documento fue cuestionada en 2007.

La socialite brasileña Lucia Flecha da Lima (1940-2017), quien era la mejor amiga de Diana, incluso dijo en ese momento que no creía en Paul Burrell:

“Él era perfectamente capaz de imitar la letra de Diana. No creo que ella temiera por su vida, especialmente por el príncipe Charles, el futuro rey de su país”, dijo al diario The Telegraph.