La Reina Elizabeth II y Philip vigilan muy de cerca a Kate Middleton

La monarca británica y su esposo no quieren que Kate cometa los mismos errores que otros reales han cometido de jóvenes.

La Reina y el Príncipe Philip vigilan muy de cerca a la Duquesa de Cambridge, para asegurarse de que su vida real se desarrolle sin problemas, ha afirmado un experto real.

Kate Middleton se unió a la familia en 2011 cuando se casó con el Príncipe William en la Abadía de Westminster y ha crecido en confianza y popularidad a lo largo de los años, según publica el diario Mirror.

Pero Tom Quinn afirma que la Monarca y su esposo aún quieren asegurarse de que las cosas estén en orden para evitar que se repitan los errores que ellos mismos tuvieron cuando eran más jóvenes.

Hablando en el documental de Channel 5 ‘William & Kate: Too Good To Be True’, dijo: “La Reina y el Duque de Edimburgo, estarán observando con mucho cuidado, especialmente dado que los miembros de la realeza más jóvenes en el pasado se equivocaron mucho y no “no quieren que eso vuelva a suceder”.

Kate ha hablado honestamente acerca de ser nueva en el papel real, y dijo que estaba nerviosa por asumir un trabajo único.

Ella dijo: “Es estresante porque no conozco los hilos reales realmente, William obviamente está acostumbrado a eso”.

“Estoy dispuesta a aprender rápidamente y trabajar duro”.

William de apoyo agregó: “Le irá muy bien”.

Pero los expertos elogian el enfoque de Kate hacia su nueva vida real y creen que está creciendo hasta convertirse en la Reina Consorte perfecta.

La profesora Suzannah Lipscomb dijo al programa: “Lo que realmente estamos viendo es solo un florecimiento de quién es ella realmente. Puede que no haya nacido para este papel, puede que no haya nacido para ser Reina, pero es una dama con clase”.

“La clase no proviene del estatus social de uno, proviene de la educación de uno y proviene del carácter de uno. Ella tiene eso con creces”.

Por su parte, la biógrafa real Anna Pasternak también elogia a Kate por la forma en que ha logrado cambiar la opinión de la gente sobre ella en la última década.

“Kate ha logrado cambiar la narrativa sobre ella, de manera brillante. Pasó de ser Waity Katie, que era vista como algo liviana sin hacer nada con su vida, esperando a que su príncipe le propusiera matrimonio, a la Kate que vemos hoy, que encarna absolutamente su papel real”.