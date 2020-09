Lady Gaga estrenará en una película del Universo Marvel

La cantante y actriz está en negociaciones para interpretar a un nuevo personaje en la próxima cinta de X-Men…

Lady Gaga debutará en una película del Universo Marvel. Según el sitio We Got This Covered, la cantante y actriz está negociando su actuación en la nueva película de X-Men.

La noticia es que ella interpretará a un nuevo personaje en esta superproducción.

La artista, que estrenó en el cine en la cinta ‘A Star is Born’ con Bradley Cooper, interpretará a Emma Frost, también conocida como la Reina Blanca.

Frost había sido retratada previamente en el cine por January Jones en “X-Men: First Class” de 2011, pero en aquella ocasión ella sufrió muchas críticas, además que los seguidores del personaje indicaron que el personaje de Jones no era leal al personaje del cómic.