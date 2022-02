Lamar Odom habla de Khloe Kardashian en Celebrity Big Brother

El ex jugador de la NBA y la empresaria estuvieron casados de 2009 a 2013…

Lamar Odom está participando en Celebrity Big Brother, en Estados Unidos, y allí el exesposo de Khloe Kardashian habló sobre la empresaria, con quien estuvo casado de 2009 a 2013 y se divorció en 2016.

En una conversación con su compañero de reality, Todrick Hall, Lamar dijo que había soñado con Khloe.

“Soñé [con] mi ex esposa anoche”, dijo.

Todrick no sabía que se trataba de Khloe, pero luego le preguntó a Lamar si todavía está en contacto con la ex estrella de Keeping up with the Kardashians, a lo que él confirmó que no.

Lamar dijo: “No, [no hablamos]. La extraño mucho. Ojalá pudiera volver atrás [cuando estuvimos casados]. La extraño mucho”, señaló.

Ya era de esperarse que el jugador de baloncesto hablara sobre Khloe en el programa.