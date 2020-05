Lana del Rey arremete en contra de Beyonce, Ariana Grande y otras cantantes

La cantante insiste en que “debe haber un lugar en el feminismo para las mujeres que se ven y actúan como ella”.

Lana del Rey ha respondido a las afirmaciones de que “enaltezco el abuso” arremetiendo contra otras cantantes.

En una larga declaración de Instagram, confirmó que su nuevo álbum se lanzará el 5 de septiembre, y también dejó caer nombres como Doja Cat, Ariana Grande, Nicki Minaj y Beyonce, a quienes criticó por tener “número uno con canciones sobre ser sexy , sin ropa, follando, siendo infiel”.

La cantante de Born To Die, de 34 años, expresó su frustración al ser llamada “histérica” ​​por sus letras e insistió en que “debe haber un lugar en el feminismo para las mujeres que se ven y actúan como ella”. Lana comenzó diciendo: “Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyonce han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, no usar ropa, joder, engañar, etc., ¿puedo por favor volver a cantar sobre ser encarnada, sentirse bella al estar enamorada, incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero, o lo que quiera, sin ser crucificada o decir que estoy glamorizando el abuso ???????”

La cantante, que ha sido acreditada como una influencia para otras estrellas de la lista como Lorde y Billie Eilish, continuó reflexionando: “Estoy harta de escritoras y cantantes de alto perfil que dicen que enaltezco el abuso”.