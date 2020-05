Larry Hernández sigue con secuelas de su terrible caída en bicicleta

En esta cuarentena él mismo tuvo que darle a su dentadura “una solución de emergencia”.

Larry Hernández todavía sufre las consecuencias de la terrible caída de una bicicleta, en la que perdió gran parte de su dentadura, y en esta cuarentena él mismo tuvo que darle solución a una ’emergencia’.

A través de un video, el cantante compartió con sus seguidores que una de las prótesis dentales que le colocaron, la que corresponde a un colmillo, se le cayó, y por el confinamiento no pudo visitar a su dentista, por lo que utilizó lo que tenía a la mano en casa para colocar en su lugar la pieza de resina.

“Cuando me entra aire se siente espantoso, y como no puedo ir a ver a mi dentista, voy a tener que usar Kola Loka para pegarlo. A ver cómo me queda, no intenten esto”, dijo Larry ante la cámara, haciendo la maniobra de pegarse la resina.

El video tuvo muchos ‘likes’, así como comentarios variados, entre los que lo felicitaron por solucionar el problema, otros le aconsejaron que mejor busque de urgencia un profesional que lo atienda, y hubo incluso dentistas que se ofrecieron a hacerle el trabajo por si él quería contactarlos.