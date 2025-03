Laura Flores tiene un nuevo amor: Se niega a besarlo en público

La actriz dio la noticia del nuevo romance a través de sus redes sociales, revelando la identidad de su galán…

¡Laura Flores ha encontrado nuevamente el amor! Esta vez en el periodista Eduardo Salazar.

«Casual e inesperado reencuentro con Eduardo Salazar, a quien conozco desde que yo conducía Hoy en el 2002, esta vez, 23 años mas tarde. Coincidimos en una entrevista en el noticiero Despierta, días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor», escribió en sus redes sociales.

Durante el programa Hoy Día, dando más detalles de su relación, la actriz reveló que, aunque aceptó ser su novia, se negó a besarlo en público durante el inicio de su relación.

Según Flores, la declaración de amor de Salazar, presentador de Despierta, la tomó por sorpresa, especialmente por la presencia de otras personas.

«Fue a la antigüita. Fuimos a cenar solos, eso fue un viernes y al miércoles siguiente nos vimos para cenar. Fue todo muy rápido. Me dijo: ‘¿quieres ser mi novia?’; le dije ‘sí’; me quería dar un beso, le dije ‘no, aquí no’, me dio pena, entonces ya me dio el beso en el coche, más en privado”, compartió.

Flores también elogió el beso de Salazar y describió su relación como un noviazgo «de manita sudada».

El reencuentro con Salazar, a quien conocía desde hace años, fue «inesperado» para Flores, quien desconocía que el presentador de N+ estuviera divorciado.

«Le dije: ‘¿qué no estás casado?’, me dijo ‘no, me divorcié hace tres años’; así fue como empezaron las cosas», reveló.